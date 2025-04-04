В Башкирии скоро не останется учителей - экономист

Положение с учителями в Башкирии намного хуже, чем в среднем по России. Об этом пишет экономист их Уфы Рустем Шайахметов.

Он ссылается на данные Минпросвещения РФ, что молодых педагогов (до 30 лет) в регионе всего 9% при среднероссийском показателе 15%. Это неудивительно, так как зарплаты учителей в республике составляют 64% от среднего по стране уровня оплаты труда педагогов. Оклад учителя в Башкирии меньше МРОТ.

Почти половина учителей (44%) старше 50 лет, в том числе 15% уже на пенсии и в любой момент могут уйти. Замены им нет.

"Фактически, учителя, выбывающие из образования по возрасту, на 1/3 замещаются молодыми кадрами. Если государство не повысит зарплаты учителям, в первую очередь в регионах-аутсайдерах, то учить школьников наверное начнут роботы, если на них не сэкономят", - прогнозирует Шайахметов.

В 2023 году сообщалось, что средний возраст учителей в школах Башкирии составлял 55 лет, хотя тремя годами ранее был 53 года. Это намного больше, чем в среднем по России (46 лет, как говорил министр просвещения Сергей Кравцов).

По данным "Родной школы", которая проанализировала данные Минпровещения, средний возраст башкирских педагогов "всего лишь" 50 лет, но это мало что меняет. Восполнение учителей (доля учителей в возрасте 25-34 года от числа учителей в возрасте 50-59 лет) составляет лишь около 30%. Именно это имеет в виду Шайахметов. Две трети уходящих на пенсию учителей заменять некем. Фактически детей в регионе учат в основном предпенсионеры. Особенно это заметно по учителям математики и физики, которых больше всего в возрасте 55-60 лет.

Улучшение преподавания математики и естественно-научных предметов (такую задачу в прошлом году поставило Правительство РФ) в Башкирии, как и в других регионах, с высокой вероятностью будет провалено. Учителя уходят, а заменить их некем.