В России огранили самый крупный бриллиант в истории страны

Ювелиры компании "Алроса" закончили огранку самого крупного бриллианта в истории России – вес уникального камня редкого фантазийного цвета Vivid Yellow составляет более 100 карат.

Бриллиант получил название "Новое Солнце". Он был получен из сверхкрупного алмаза весом более 200 карат насыщенного медово-золотистого цвета, его добыли на арктическом россыпном месторождении Эбелях.

"Этот природный минерал, рожденный около 1 млрд лет назад глубоко в недрах древней Земли под воздействием высоких температур и давления, увидел солнечный свет задолго до появления на планете человека. […] он был найден среди песков старого речного русла в Якутии. За свои выдающиеся форму, качество и цвет, напоминающие о сиянии солнца, алмаз получил название "Рассвет", - рассказали в пресс-службе компании историю появления камня.

Над созданием "Нового Солнца" работала команда из 15 лучших в стране специалистов со стажем более 30 лет. В ходе работы после создания 3D-модели алмаза был проведен спектральный анализ и разработаны виртуальные проекты всех возможных форм бриллиантов. Для достижения идеального баланса между светом, цветом и игрой оттенков каждая грань выверена огранщиками с ювелирной точностью. Работа над этим шедевром заняла более двух лет.