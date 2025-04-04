Инкубаторы, аппараты ИВЛ и другое высокотехнологичное оборудование закупят в астраханский перинатальный центр по нацпроекту

"В рамках нового нацпроекта «Семья» на оснащение областного перинатального центра выделено более 280 млн рублей. В различные отделения в этом году будут закуплены современные системы ультразвуковой визуализации, инкубаторы для новорожденных, аппарат ИВЛ, реанимационные столы, обогревающие устройства для младенцев и многое другое. Всего 363 единицы медизделий и техники", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

2 года назад был открыт новый корпус перинатального центра, мощность и современные технологии которого позволяют оказывать квалифицированную помощь новорожденным с экстремально низкой массой тела – от 500 грамм. За это время здесь уже появились на свет 5518 малышей.

Перинатальный центр способствует повышению качества медицинской помощи в регионе и снижению осложнений при беременности и родах. В здании есть приёмное отделение, кабинеты функциональной диагностики, операционные, отдельные реанимации для новорожденных и беременных с роженицами, лаборатория, конференц-зал для онлайн-консультаций.

В рамках нового нацпроекта «Семья», который стал преемником нацпроекта «Демография», в регионе в 2025 году будут созданы современные женские консультации в Ахтубинской, Наримановской, Володарской, Камызякской и Икрянинской районных больницах. А в 2026 году женскую консультацию возведут в Приволжском районе. Эти меры направлены на улучшение демографической ситуации и укрепление института семьи.