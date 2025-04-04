Бойцы РФ уничтожают элитных штурмовиков ВСУ в суджанском приграничье

Российские военные уничтожают элитные подразделения ВСУ в суджанском приграничье, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

По его словам, украинские военные оказывают ожесточенное сопротивление в районе хутора Олешня, а также вдоль дороги из села Гуево в направлении села Горналь.

Также сообщается, что ВСУ вновь предприняли безуспешную контратаку в районе Веселовки.

28 марта в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие освободили Гоголевку в Курской области.

12 марта командование группировкой войск "Север" доложило президенту РФ Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от боевиков ВСУ. С 8 по 14 марта ВС России вернули под контроль свыше 30 населенных пунктов, включая Суджу.