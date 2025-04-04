Суд оставил под арестом фигурантов дела о пытках в автомойке на Урале

Суд оставил под стражей троих фигурантов дела об издевательствах в автомойке в Каменске-Уральском.

Как сообщили Накануне.RU в Ленинском районном суде Екатеринбурга, было рассмотрено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей несовершеннолетнего 2008 года рождения, который проходит обвиняемым по данному делу. Принято решение о продлении ареста до 4 июля 2025 года включительно.

Ранее были рассмотрены ходатайства следователя в отношении 21-летнего Давида Анашкина и несовершеннолетнего 2007 года рождения, обвиняемых по тем же статьям УК РФ. Срок их содержания под стражей также продлен до 4 июля.

Напомним, инцидент, ставший поводом для расследования, произошел вечером 3 января в помещении автомойки на Карла Маркса в Каменске-Уральском. Сообщалось, что группа молодых людей похитила студенток из-за отказа одной из них вступать в отношения. Девушек отвезли в автомойку, где обливали ледяной водой и пеной для мойки машин, раздевали и обзывали по национальному признаку, снимая все на видео. Утверждалось, что так мучители планировали шантажировать студенток в дальнейшем.

Когда история получила огласку, было возбуждено дело и задержаны трое жителей Каменска-Уральского в возрасте 16, 17 лет и 21 года. Им предъявили обвинение по целому ряду статей УК РФ и заключили под стражу.

Затем в этой истории вскрылись новые эпизоды и новые фигуранты. Последним на сегодняшний день арестован бывший арендатор печально известной автомойки.