Почти всем россиянам отказывают в кредите в магазине

Доля отказов в заявках на кредит в точках продаж достигла в России 84% - это рост на 5,5% по сравнению с февралем 2024 года. Рост отказов идет с конца 2024 года. Максимальный уровень отказов был в сентябре 2024 года – тогда банки отказывали 87,2% потенциальных заемщиков, пишут "Ведомости" со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

Эксперты связывают рост отказов с ужесточением требований со стороны Центрального банка России.

POS- кредитование – займ, который можно оформить в магазине бытовой техники, офисе мобильной связи, мебельном салоне. Обычно в магазине работает кредитный консультант или представитель банка, он может предложить покупателю несколько вариантов кредитования.