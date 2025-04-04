Челябинец, убивший дочь и утопивший ее труп в реке, предстанет перед судом

В Магнитогорске окончено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего мужчины, обвиняемого в жестоком убийстве своей дочери.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, утром 28 мая 2024 года в одном из домов по улице Калмыкова обвиняемый во время ссоры начал душить 31-летнюю дочь. Затем он отвел ее в гараж, где забил молотком. Чтобы скрыть тело, мужчина упаковал его в мусорный мешок и через несколько дней на надувной лодке вывез на середину реки Урал, где сбросил в воду.

Тело женщины обнаружили 18 июля прошлого года в реке вблизи улицы Николая Шишка в Орджоникидзевском районе Магнитогорска с множественными травмами головы. У жертвы были связаны конечности, а на голове был полимерный пакет.

Уголовное дело после утверждения обвинения направлено для рассмотрения в суд.