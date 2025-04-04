Георгий Филимонов посетил вологодский филиал фонда «Защитники Отечества»

Накануне Губернатор Вологодской области побывал с рабочим визитом в региональном филиале фонда «Защитники Отечества», расположенном в областной столице на улице Энгельса, 61.

«Филиал фонда «Защитники Отечества» в Вологодской области уже обработал около 22 тысяч обращений. В числе основных направлений – медицинская и социальная реабилитация, содействие в трудоустройстве, обеспечение жильем, помощь в оформлении выплат и компенсаций. Работают персональные помощники, которые помогают решить вопросы быстро и адресно», – сказал Георгий Филимонов.

Напомним, государственный фонд «Защитники Отечества» был создан 3 апреля 2023 года по Указу Президента РФ.

Сотрудники вологодского филиала фонда «Защитники Отечества» обеспечивают индивидуальный подход к каждому подопечному. Помогают бойцам и ветеранам боевых действий вернуться к полноценной жизни: вовлекают в спорт, патриотическую работу с молодежью, культурную жизнь, организуют обучение, помогают с трудоустройством. В каждом муниципалитете Вологодской области работают социальные координаторы, которые организуют социальное сопровождение ветеранов и членов их семей. Среди них есть и сами ветераны СВО, их матери, жены и близкие.

Губернатор Георгий Филимонов отметил, что в Вологодской области действуют 40 мер господдержки участников Специальной военной операции и их семей, на эту работу направлено около шести миллиардов рублей. Узнать подробнее о всех мерах поддержки можно по телефону «горячей линии» – 122 или на сайте Правительства региона.