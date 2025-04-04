В Подмосковье предотвращён теракт в общежитии курсантов военных ВУЗов

В Московской области предотвращён теракт в воинской части. Его планировали совершить украинские спецслужбы.

Во время изъятия из тайника компонентов взрывного устройства задержан завербованный спецслужбами Украины военный армии России. Ему вменили подготовку теракта террористического акта в общежитии, где живут курсанты военных ВУЗов. В телефоне задержанного обнаружена переписка с украинским куратором с обсуждением планируемого преступления.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к теракту" "Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств", сообщает центр общественных связей ФСБ России.