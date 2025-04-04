04 Апреля 2025
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Фото: Правительство Пермского края

Работы по реконструкции моста через Чусовую в Пермском крае планируется завершить до конца 2026 года

Работы по реконструкции полуторакилометрового моста через реку Чусовая в Пермском крае, который был закрыт после строительства "моста-близнеца" в 2022 году, планируется начать в дорожном сезоне 2025 года и завершить до конца 2026 года, сообщает ТАСС.

Новый мост через Чусовую протяженностью более 1,5 км, с двумя полосами движения и 14 опорами, был запущен в декабре 2022 года. Сразу после этого планировалось провести реконструкцию старого моста, завершить работы на объекте должны были в марте 2024 года. Однако еще в начале 2023 года работы по реконструкции были прекращены. При этом мост является важным связующим звеном Перми с северными территориями региона.

Работами на "старой" очереди Чусовского моста займется пермский филиал АО "Уралмостострой" - "Мостоотряд № 30". Идет передача "Пермской концессионной компании" земельного участка для размещения техники и рабочей зоны - это позволит приступить к ключевым строительным работам на объекте.

Новый мост через Чусовую на сегодняшний день входит в число крупнейших и самых дорогостоящих проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), реализуемых на территории Пермского края, его стоимость вместе с реконструкцией старого моста составляет более 14 млрд рублей. Как сообщал ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, новый мост через Чусовую и реконструированный старый позволят ликвидировать заторы на переправе через Чусовую и улучшить транспортное сообщение Перми с северными территориями Прикамья. Кроме того, планируется, что новый мост станет частью магистрального коридора Москва - Казань - Пермь - Ханты-Мансийск - Сургут - Томск.

Теги: мост, Чусовая, работы, реконструкция


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