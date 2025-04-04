04 Апреля 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: tomsk.gov.ru

Темпы газификации муниципалитетов Вологодчины растут

На состоявшемся накануне оперативном совещании регионального правительства под председательством Губернатора Георгия Филимонова председатель областного кабмина Александр Мордвинов доложил о новой отраслевой программе «Развитие газоснабжения и газификации Вологодской области на 2025-2030 годы». 

«У населения колоссальнейший запрос на газификацию новых муниципалитетов Вологодской области. Здесь мы рассчитываем не только на себя, но и на наших партнеров – ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз». Надо продолжать совместную работу по включению новых населенных пунктов в инвестиционную программу и добиваться результата», – сказал Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

На данный момент в Вологодской области газифицированы 20 муниципалитетов. Природным газом пользуются жители 415 населенных пунктов, газификацией охвачено 64% населения региона, протяженности газовых сетей составляет 11 413 километров.

Глава областного правительства сообщил, что в 2025 году газ придет в Вытегру, а в 2026 году – в Устюжну. Замгубернатора региона Евгения Мазанова уточнила, что до середины этого года будет сформирована заявка на газификацию новых муниципальных образований Вологодчины.

газификация, газораспределительная станция, газопровод(2020)|Фото: Накануне.RU

В отраслевую программу входит и проект Губернатора Георгия Филимонова «Доступная газификация». К 2030 году по этому проекту, входящему в «Стратегию 2.0», газ дотянут до 75 населенных пунктов, порядка 2,5 тысяч домовладений получат доступ к голубому топливу. Кроме того, в Вологодской области продолжается социальная газификация собственников индивидуального жилья, что является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», который инициировал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

В 2025 году будет построено более 25 километров газораспределительных сетей в 16 населенных пунктах для 628 домов.

 

Теги: газификация, георгий филимонов, инвестиционная программа


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