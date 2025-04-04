Старшеклассники Екатеринбурга и Челябинска побывали на площадке "Атомстройкомплекса"

Ученики старших классов Екатеринбурга и Челябинска посетили площадки крупных производственных и финансовых компаний. Они побывали там в рамках программы ранней профориентации.

Программа "Билет в будущее. Карьерный квест: от бизнес-визита к профессии" организована Центром бизнес-образования и направлена на помощь молодым людям в выборе профессии и построении карьерного трека. В число участников-работодателей первого потока вошел крупнейший строительный холдинг Урала "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, цель проекта – помочь молодым людям определиться с выбором профессии, выбрать подходящее учебное заведение и понять, какие экзамены необходимо сдавать для поступления. Непосредственное общение с сотрудниками компании "Атомстройкомплекс" дает возможность для участников курса узнать больше о строительной сфере и получить ценные советы от опытных специалистов.

"Для работодателей участие в ранней профориентации подростков – это инвестиции в будущее обновление кадрового состава. Чем больше дети узнают об интересной им профессии, тем больше уверенность в том, что они выбирают ее осознанно и будут работать по ней после получения диплома. Поэтому мы сразу откликнулись на предложение Центра бизнес-образования стать пилотной площадкой программы по самоопределению и знакомству со специальностями, которые востребованы в строительной отрасли – а это не только каменщики, бетонщики или архитекторы, но и программисты, менеджеры", - отметила директор по персоналу компании "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.

В "Атоме" подросткам рассказали о самых интересных зданиях и сооружениях Екатеринбурга, построенных компанией за 30 лет. Но главной ценностью визита стала возможность лично пообщаться с профессионалами из сферы строительства и задать свои вопросы. Ребята сами выбрали, с представителями каких специальностей им интересно побеседовать – посредством голосования в Telegram-канале. Встреча состоялась с архитекторами, проектировщиками и руководителями проектов, за которых проголосовало большинство.

"В современном мире, где рынок труда постоянно меняется и развивается, раннее профессиональное самоопределение становится ключевым фактором успеха для подростков. Оно помогает молодым людям осознанно подойти к выбору будущей профессии, определить необходимые навыки и знания, а также выбрать соответствующее образование. Это, в свою очередь, способствует более эффективной адаптации к условиям рынка труда и повышению шансов на успешную карьеру. И в моменте – повышение интереса к учебному процессу и, как следствие, успеваемости, потому что учеба становится осознанной", - рассказала куратор проекта, руководитель направления "Молодежная бизнес-лига" Бизнес школы ЦБО Юлия Усова.