IPhone может подорожать на 43%

IPhone может стать дороже на 43%. Причина – введённые президентом США Дональдом Трампом пошлины.

По прогнозам аналитиков инвестиционного банка Rosenblatt Securities, которые приводит Reuters, цена самой дешевой версии iPhone 16, стартовая цена которой составляла $799, может возрасти до $1 тыс. 142, iPhone 16 Pro Max подорожает с $1 тыс. 599 до $2 тыс. 300. Рост произойдет в случае, если Apple, большая часть производства которой находится в Китае, решит переложить дополнительные издержки на плечи покупателей, пишет ТАСС.