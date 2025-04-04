Трамп за один день уменьшил состояние 500 самых богатых людей мира на $208 миллиардов

В четверг, 3 апреля, совокупное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось на $208 млрд из-за обвала мировых рынков. Он, в свою очередь, стал следствием торговой войны, объявленной Трампом всему миру – президент США ввел ввозные торговые пошлины для ведущих экономик мира в размере 10-50%.

По подсчетам Bloomberg, это четвертое по величине однодневное падение за 13-летнюю историю индекса миллиардеров этого агентства и самое серьезное с момента пика пандемии COVID-19.

Состояние более половины тех, кто отслеживается индексом благосостояния Bloomberg, упало, в среднем на 3,3%. Больше всего пострадали миллиардеры в США, среди которых лидируют Марк Цукерберг и Джефф Безос.

При этом были и те, кто выиграл. Так, самый богатый человек Мексики Карлос Слим оказался в числе небольшой группы миллиардеров за пределами США, которая избежала влияния ввода пошлин. Также падение не затронуло ближневосточных миллиардеров, которых санкции тоже не коснулись.