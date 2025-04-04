СМИ: Разговор Путина и Трампа может пройти до или после выходных

Очередной телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться в ближайшие дни, сообщает Politico.

Издание ссылается на ссылается на источники в Европе. По их словам, "есть ожидания, что еще один телефонный разговор между Трампом и Путиным состоится или до, или после этих выходных".

Ранее Трамп заявил, что по итогам его контактов с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским уже наметились контуры будущей сделки по Украине. Он заявил, что стороны конфликта на Украине очень скоро выйдут на полное прекращение огня, а потом приступят к обсуждению вопроса территорий.