Мобилизованный южноуралец получил пять с половиной лет колонии за дезертирство

Магнитогорский гарнизонный военный суд приговорил к пяти с половиной годам в исправительной колонии общего режима мобилизованного, призванного во время частичной мобилизации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, 12 мая 2024 года сержант вышел из больницы в ДНР и не вернулся в воинскую часть. Отмечается, что он незаконно отсутствовал на службе, проживая в Челябинской области, пока не был задержан полицией.

В ходе рассмотрения уголовного дела 3 апреля 2025 года военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ. Кроме того, на основании статьи 48 УК РФ он лишен воинского звания "сержант".

Приговор не вступил в законную силу.