Укрыватель террористки Треповой* вышел на свободу

Дмитрий Касинцев, укрывавший террористку Дарью Трепову*, 3 апреля вышел из колонии на свободу. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Напомним, в апреле 2023 года Трепова* принесла статуэтку со взрывчаткой на творческий вечер военкора Владлена Татарского в Петербурге. По версии гособвинения, она, выполняя указания кураторов с Украины Романа Попкова и Юрия Денисова, передала эту статуэтку Татарскому. Взрывное устройство было приведено в действие соучастниками Треповой* дистанционно по мобильной связи. В результате взрыва военкор погиб, пострадали 52 человека, находившихся в кафе во время мероприятия.

В январе 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии, а ее сообщника Дмитрия Касинцева - к одному году и девяти месяцам колонии. Касинцева суд признал виновным в укрывательстве Треповой* после теракта.

СМИ писали, что Трепова* была задержана в Петербурге на улице Федора Абрамова в квартире Дмитрия Касинцева. Он якобы был знаком с ее мужем Дмитрием Рыловым.

*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга