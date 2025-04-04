В Ялуторовском районе увеличена длина дамбы

В Тюменской области продолжается работа по противодействию паводку. Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области, в селе Памятном Ялуторовского района увеличена длина дамбы до 3484 метров, ее высота – более шести метров

В 2024 году дамба надежно защитила населенные пункты от большой воды. Реконструкция этого гидротехнического сооружения завершена в начале марта. В полном объеме сформированы тело, откосы и гребень дамбы.

"В марте представители областного гостехнадзора и департамента недропользования проверили гидротехническое сооружение на предмет готовности к паводковому периоду, сделав заключение, что объект к половодью готов", - сообщил глава Ялуторовского муниципального района Андрей Гильгенберг.

Дамба стала значительно выше и шире. Сформированы технологические съезды, проложены водопропускные трубы, смонтированы пикетные столбики и информационные таблички.

В Ишиме приступили к укрытию пленкой земляных насыпей. Начали с защитного вала в переулке 5-й Южный. Работают представители коммунальных служб и волонтеры.



К паводку в муниципалитете основательно подготовились: возведены три новые земляные насыпи, демонтированы аварийные конструкции металлического пешеходного моста, расчищено русло и подмостовые пространства на малых реках Мергенька и Карасуль общей протяженностью 1350 метров, заготовлены 30 тысяч мешков и две тысячи метров полиэтиленовой пленки.

Уровень реки Ишим в городе сегодня составляет 420 см, за сутки рост – 57 сантиметров. Напомню, отметка "опасное явление" равна здесь 850 сантиметров.