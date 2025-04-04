В Саратовской области пострадавшие от утечки аммиака – в состоянии средней тяжести

В Балаковском филиале АО "Апатит" (входит в группу "Фосагро") в Саратовской области произошла утечка аммиака. Есть пострадавшие.

Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Саратовской области.

По данным областного управления СКР, в Балаковском районе проводится проверка из-за "травмирования работников одной из организаций". По предварительным данным, 3 апреля во время работ произошёл выброс химического вещества, пострадали сотрудники (количество не уточняется).