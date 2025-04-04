04 Апреля 2025
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Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

Пул российских компаний объявил конкурс для молодых ученых страны

Пул российских компаний -  ПАО «МТС» (MOEX: MTSS, МТС или Компания), цифровая экосистема, благотворительный фонд «Система» и Российская академия наук  - объявили о старте конкурса для молодых ученых. Участие в конкурсе смогут принять исследователи и изобретатели в возрасте до 30 лет (при наличие учёных званий – до 40 лет). Авторы лучших инновационных разработок получат финансовую и методическую поддержку внедрения результатов работы, обещают организаторы.

В частности, в рамках номинации «Искусственный интеллект и квантовые технологии» молодые ученые, аспиранты и студенты могут предложить разработки и исследования в использовании искусственного интеллекта и машинного обучения в естественных и технических науках.

«В формулировках номинаций конкурса, организаторы обозначили важнейшие, как им видится, направления научно-технического поиска, необходимые для развития экономики нашей страны. Но наш опыт – опыт компании МТС во взаимодействие со студентами и молодыми учеными в Свердловской области, говорит о том, что учёного, особенно молодого, невозможно загнать в рамки строго определённого мыслительного процесса. Предлагаю будущим участникам конкурса молодых учёных внимательно изучить весь список тем конкурсных заявок. И вы наверняка найдёте там то, что давно вас увлекает – от создания новой эффективной косметики и БАДов до систем исследования Луны и Марса», – поделился своими ожиданиями от конкурса директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Участниками конкурса могут стать граждане Российской Федерации – молодой ученый, работающий в вузе или НИИ, либо команда студентов и молодых ученых, представляющие собственные научные разработки и инновационные исследования.

лаборатория УрФУ(2020)|Фото: Накануне.RU

Прием заявок на участие осуществляется с 26 марта по 20 июля 2025 года.  Имена победителей конкурса станут известны с 10 октября по 1 ноября 2025 года. Подробную информацию можно получить по ссылке.

В прошлом году на конкурс молодых ученых поступило почти 350 заявок от молодых ученых, представляющих более чем 75 организаций из 45 регионов страны. Лучшими стали авторы 16 проектов в четырех номинациях.

Теги: молодые ученые, мтс, конкурс, искусственный интеллект, исследования, естественные науки


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