Госдума просит дать врачам льготную ипотеку

В России должна появиться льготная ипотека для врачей. Такая рекомендация Правительству РФ содержится в постановлении, которое приняла Госдума.

В документе говорится, что нужно приложить максимум усилий для обеспечения медицинских учреждений квалифицированными кадрами, которых и так не хватает. Зарплаты врачей невелики, поэтому помимо финансирования программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" и разработки правовых механизмов обязательного трудоустройства выпускников медвузов и колледжей в больницы кабмину стоит подумать об обеспечении молодых кадров жильем.

Особенно актуально это для Арктики, Дальнего Востока и других отдаленных и труднодоступных регионов, сказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Депутаты также порекомендовали кабмину расширить меры поддержки студентов, а также профессорско-преподавательского состава, осуществляющего деятельность по подготовке медицинских работников, учителей и преподавателей.

Как недавно признал Минздрав, в России есть дефицит медиков: около 24 тысячи врачей и еще 64 тысячи работников среднего медицинского персонала. Сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал говорит, что уровень сверхнормативной нагрузки на врачей огромен - один врач работает за двоих, потому что штатные расписания сокращены и врачи работают и за себя, и за ту должность, которая сокращена или не закрыта. По его оценке, реальная зарплата врача, которую он получает на руки в обычном регионе, - около 50 тысяч рублей. При этом условия работы таковы, что надлежащую медпомощь оказать трудно.