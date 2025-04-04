Избиркомы Калуги подвели итоги проведенных кампаний и обсудили предстоящие выборные задачи

Избирательные комиссии города Калуги подвели итоги работы. В рассмотрении отчётных докладов избирательных комиссий Ленинского, Московского и Октябрьского округов приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и Городской Голова Дмитрий Денисов.

«В докладах были отражены основные события и мероприятия, проведенные в прошлом году, руководители комиссий определили ключевые задачи на текущий год. Впереди – выборы Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания региона, депутатов Городской Думы Калуги. Поблагодарил сотрудников избирательных комиссий за высокий профессионализм, слаженную и ответственную работу, большое внимание к просвещению и повышению правовой культуры молодого поколения. Пожелал им новых успехов и достижений», – прокомментировал Юрий Моисеев.