В Тюменской области завершено тестирование цифровой управленческой панели

В Тюменской области завершено тестирование цифровой управленческой панели, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Регион вошел в число 28 субъектов, в которых реализован пилотный проект по внедрению в управление так называемого дашборда губернатора. С помощью данной системы правительство предоставляет субъектам РФ информацию по ключевым направлениям деятельности каждого региона.

Об этом в ходе заседания комиссии госсовета по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика" заявил вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

"Наша общая задача — это повышение качества жизни граждан. Единый подход к анализу информации, общие метрики на территории всей страны позволяют выстроить эффективное взаимодействие на всех уровнях, минимизировать ошибки из-за недостоверности или неточности данных", - отметил Дмитрий Григоренко.

С помощью данной системы правительство предоставляет субъектам Российской Федерации информацию по ключевым направлениям деятельности, в частности: работа с федеральными поручениями и законодательными инициативами; исполнение федерального и регионального бюджетов; реализация национальных проектов, сведения о выполнении планов строительства в регионе (школ, больниц, детских садов и т. д.), федеральные рейтинги и др.

Каждый губернатор может настроить систему контроля конкретных проектов или задач.

"Однозначно, такой системный подход к сбору и анализу информации позволяет эффективно контролировать взаимодействие на всех уровнях власти для получения единой отчетности и информации. Это позволяет, в свою очередь, отказаться от ненужной отчетности и излишней бюрократии. В регионе уже была реализована аналогичная практика применения дашбордов для оперативного отслеживания паводковой ситуации. Это позволило в режиме реального времени собирать необходимую информацию со всех участников взаимодействия", - прокомментировал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Планируется, что до конца года дашборды внедрят в управление остальные субъекты.