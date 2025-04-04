04 Апреля 2025
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Фото: фонд святой Екатерины

Фонд святой Екатерины поддержал уральских творцов - музыкальную композицию "Отче наш" записали в возрожденном Храме Архангела Михаила

В преддверии праздника Светлой Пасхи в селе Новоипатово Свердловской области произошло знаковое культурное событие: трио басов «BASSO. NOVA» и струнный квартет B.A.C.H. исполнили главную христианскую молитву «Отче Наш», в новом, необычном звучании.

Музыканты записали композицию прямо в стенах возрожденного из руин храма Архангела Михаила — релиз намечен на середину апреля. В основу записи легла инструментальная версия молитвы, написанная православным композитором Николаем Кедровым в 1922 году, а в интерпретации уральских музыкантов она обрела новое звучание.

«Эта молитва очень сильная и всегда актуальна в любых ситуациях. Мы думали как дополнить её звучание новыми красками и квартет B.A.C.H. придал музыке интересное инструментальное наполнение. Фонд Святой Екатерины поддержал нашу идею и Я надеюсь, что мы сможем представить в новом формате прекрасные произведения мировой духовной музыки, которая станет ближе более широкому кругу людей», - объясняет солист Александр Моргачев.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Проект стал возможен благодаря открытости настоятеля храма иерея Андрея Костарева: «Сначала я был удивлен такой просьбе, но потом порадовался, что «Отче наш» решили исполнить в таком необычном формате. И думаю, что это будет служить миссионерской цели для привлечения людей в храмы. Тем более, что пелась молитва Господня, самая главная молитва для христиан. Безусловно это важный шаг был для всех».

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Напомним, храм Архангела Михаила в Новоипатово был восстановлен из руин силами жителей села и при поддержке учредителей Фонда святой Екатерины. В прошлом году на стенах храма закончили роспись, после чего Митрополит Евгений совершил его великое освящение.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Храм уже стал местом притяжения для жителей Свердловской и Челябинской областей. Сюда едут за молитвой, принять крещение и просто насладиться величием и красотой уникального храма. Музыкальный проект «Отче наш» лишь подтверждает: духовные пространства могут быть живыми, динамичными и открытыми для творчества.

Теги: отче наш, фонд святой екатерины, храм архангела михаила, музыканты, молитва, пасха


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