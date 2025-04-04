В аэропорту Екатеринбурга на 12,5 часов задержан вылет рейса в Сочи

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на несколько часов задерживается вылет рейса в Сочи.

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Как сообщает онлайн-табло аэропорта, самолет авиакомпании "Победа" должен был вылететь в аэропорт Адлер сегодня в 6 часов 10 минут утра. Однако рейс оказался задержан. Теперь новое время вылета – 18 часов 35 минут. Таким образом, задержка составит 12,5 часов.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, причина изменения времени вылета – позднее прибытие воздушного судна. В настоящее время пассажирам предоставлены напитки и горячее питание. Они размещены в гостинице.

Транспортная прокуратура начала проверку по данному факту. В ведомстве заверили, что держат на контроле оказание услуг пассажирам.

Ранее в аэропорту Екатеринбурга назвали самые популярные направления на лето 2025 года. Сочи вошел в первую тройку.