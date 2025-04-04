В Челябинске на два года закроют часть проспекта Победы из-за строительства линии метротрамвая

В Челябинске с 12 апреля до июня 2027 года полностью закроют для автомобилей участок проспекта Победы от улицы Косарева до улицы Краснознаменная.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального миндортранса, в рамках реализации инфраструктурного проекта "Строительство линии скоростного транспорта в Челябинске" начинается активное строительство линии метротрамвая на проспекте Победы в границах улиц Косарева – Краснознаменная.

Объезд организован по улицам Братьев Кашириных, Островского и Комсомольскому проспекту.

При этом трамваи продолжат ходить по проспекту Победы в обоих направлениях, отметили в миндортрансе. Также будет обеспечен подъезд к прилегающим к проспекту жилым домам и предприятиям.

Как уточнили в ведомстве, движение перекрывают на период одновременного проведения работ по выносу коммуникаций и устройству стартового котлована для тоннелепроходческих комплексов.

Подрядная организация АО "Моспроект-3" уже приступила к выносу водовода и сетей наружного освещения на данном участке. В ближайшее время начнутся работы по переустройству ливневой канализации, трамвайных путей и контактной сети.

Параллельно с выносом коммуникаций начинаются работы по устройству стартового котлована: установка ограждения, устройство форшахты, бурокасательных свай, монтаж распорной системы.