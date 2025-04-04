Минздрав передумал отправлять часто болеющих россиян на врачебную комиссию

Министерство здравоохранения России решило отказаться от собственной же идеи контролировать количество больничных у пациентов. Ранее предполагалось, что тех, кто часто болеет, могут отправлять пройти специальную комиссию, чтобы выявить на ранней стадии возможные серьёзные болезни.

Союз медицинских работников Чувашии опубликовал на своем сайте новый проект "Порядка проведения экспертизы временной нетрудоспособности". Документ, подготовленный Минздравом РФ, направлен на обсуждение в Национальную медицинскую палату.

Он предполагал, что врач проверяет количество больничных у пациента за последний год. Если выяснится, что он официально болел более четырёх раз за год, его направят на специальную комиссию. Она должна скорректировать лечение, если это необходимо. В Минздраве отмечали, что цель таких новаций – выявить серьёзные болезни на ранних стадиях, однако позже вице-спикер Госдумы Ирина Яровая раскритиковал документ.

В новой редакции, опубликованной на сайте Союза медицинских работников Чувашии, ведомство решило вовсе убрать пункт о проверке количества больничных и направлении на врачебную комиссию. "Ъ" обратился в Минздрав РФ с просьбой прокомментировать такое решение. Помощник министра Алексей Кузнецов сообщил, что "работа над документом, его обсуждение продолжаются".