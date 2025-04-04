Южноуральская пенсионерка через суд добилась отмены платежей за капремонт

86-летняя жительница Челябинска, инвалид второй группы и ветеран труда, через суд доказала, что имеет право не платить взносы за капитальный ремонт. Ранее ей шесть лет не выплачивали компенсацию расходов по оплате капремонта в размере 100%, положенную по достижении 80 лет.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в соответствии с законом Челябинской области "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" собственникам квартир предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в виде компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме. Такой закон распространяется на постоянно одиноко проживающих граждан, достигших возраста 80 лет.

Установлено, что заявительница постоянно проживает на территории Советского района Челябинска в собственной квартире, получает меры социальной поддержки и медицинскую помощь по месту проживания, однако имеет регистрацию в другом регионе. Из-за отсутствия постоянной регистрации на территории Челябинска ей отказывали в назначении компенсации расходов на оплату капремонта.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать районное Управление социальной защиты населения компенсировать расходы на уплату взносов на капитальный ремонт с момента достижения 80-летнего возраста, а также выплатить не доначисленную компенсацию расходов.

Суд удовлетворил требования прокурора и установил контроль за их исполнением.