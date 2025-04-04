В России могут ввести биометрию для быстрой езды на электросамокатах

В России рассматривается вопрос о внедрении системы биометрической идентификации для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Как сообщает РБК, обсуждения прошли в Госдуме.

Применение биометрических данных предусмотрено для поездок на скорости от 12 до 25 км/ч, которые считаются более рискованными. Для менее опасных скоростей идентификация по биометрии не потребуется. Соответствующий эксперимент предлагается провести в Москве в 2026 году с начала сезона электросамокатов.

Ранее сообщалось, что в правительстве прошло совещание, на котором обсуждался вопрос запрета езды на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам. В качестве альтернативы власти предлагают ввести приоритет движения для них по велодорожке, правому краю дороги, причем в последнем случае могут обязать носить шлемы.

Также среди корректировок был пункт о пересмотре классификации электротранспорта. Так, предлагается относить электровелосипеды мощностью больше 250 Вт к мопедам, требующим получения прав.