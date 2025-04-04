Промышленный потенциал и перспективы развития Томской области обсудили Максим Решетников и Владимир Мазур

Рабочая поездка министра экономического развития РФ Максима Решетникова в Томскую область завершилась рабочей встречей министра и губернатора Владимира Мазура. Главной темой обсуждения стали результаты и перспективы социально-экономического развития региона.

Губернатор отметил, что в основе экономики Томской области — промышленное производство, в том числе высокотехнологичное. Компании, работающие в регионе, активно внедряют новые технологии в машиностроении, радиоэлектронике, добыче полезных ископаемых. В последние годы томский бизнес развивает использование искусственного интеллекта в производстве, создание беспилотных систем, внедряет новые химические технологии. Развиваются АПК, фармацевтика и другие отрасли.

Совместно с ГК «Росатом» в Томской области реализуют уникальный проект «Прорыв» по созданию в Северске атомного энергетического комплекса нового поколения.

Максим Решетников и Владимир Мазур в ходе встречи обсудили механизмы промышленной кооперации научно-образовательного комплекса региона, представленного университетами и академическими институтами, с реальным сектором экономики.

«Томск – это не только город студентов, это город науки, в первую очередь. И очень важно, что эта наука за последние годы приобрела ярко выраженный прикладной характер, — сказал Максим Решетников, отметив в регионе активную кооперацию науки и реального сектора. — Сегодня в России аппетит к науке и собственным технологиям очень возрос, и в Томске это видно особенно ярко. Это открывает перед Томской областью много возможностей, потому что концентрация молодежи, концентрация науки – это абсолютное конкурентное преимущество».

Максим Решетников подчеркнул, что для развития инновационных производств необходима оперативная межведомственная координация органов власти на всех уровнях.

«Иначе не будет того технологического рывка, задачу по достижению которого перед нами ставит Президент Владимир Владимирович Путин», — сказал Максим Решетников.

Отдельно коснулись реализации в Томской области новых нацпроектов, развития транспортной инфраструктуры региона, вопросов поддержки малого и среднего бизнеса, кадровой ситуации.

Губернатор Владимир Мазур сообщил, что в ходе рабочей поездки министра в регион удалось обсудить не только поддержку науки и реального сектора, но и развитие АПК региона, строительной отрасли, городской среды.

«Это те драйверы, от которых зависит развитие экономики в целом. И у Томской области есть своя специфика. Уверен, что по итогам сегодняшней встречи мы наметим те направления совместной работы, которые дадут свой результат для развития региона», — сказал Владимир Мазур.