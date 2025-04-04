04 Апреля 2025
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Экономика Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Промышленный потенциал и перспективы развития Томской области обсудили Максим Решетников и Владимир Мазур

Рабочая поездка министра экономического развития РФ Максима Решетникова в Томскую область завершилась рабочей встречей министра и губернатора Владимира Мазура. Главной темой обсуждения стали результаты и перспективы социально-экономического развития региона.

Губернатор отметил, что в основе экономики Томской области — промышленное производство, в том числе высокотехнологичное. Компании, работающие в регионе, активно внедряют новые технологии в машиностроении, радиоэлектронике, добыче полезных ископаемых. В последние годы томский бизнес развивает использование искусственного интеллекта в производстве, создание беспилотных систем, внедряет новые химические технологии. Развиваются АПК, фармацевтика и другие отрасли.

Совместно с ГК «Росатом» в Томской области реализуют уникальный проект «Прорыв» по созданию в Северске атомного энергетического комплекса нового поколения.

Максим Решетников и Владимир Мазур в ходе встречи обсудили механизмы промышленной кооперации научно-образовательного комплекса региона, представленного университетами и академическими институтами, с реальным сектором экономики.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

«Томск – это не только город студентов, это город науки, в первую очередь. И очень важно, что эта наука за последние годы приобрела ярко выраженный прикладной характер, — сказал Максим Решетников, отметив в регионе активную кооперацию науки и реального сектора. — Сегодня в России аппетит к науке и собственным технологиям очень возрос, и в Томске это видно особенно ярко. Это открывает перед Томской областью много возможностей, потому что концентрация молодежи, концентрация науки – это абсолютное конкурентное преимущество».

Максим Решетников подчеркнул, что для развития инновационных производств необходима оперативная межведомственная координация органов власти на всех уровнях.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

«Иначе не будет того технологического рывка, задачу по достижению которого перед нами ставит Президент Владимир Владимирович Путин», — сказал Максим Решетников.

Отдельно коснулись реализации в Томской области новых нацпроектов, развития транспортной инфраструктуры региона, вопросов поддержки малого и среднего бизнеса, кадровой ситуации.

Губернатор Владимир Мазур сообщил, что в ходе рабочей поездки министра в регион удалось обсудить не только поддержку науки и реального сектора, но и развитие АПК региона, строительной отрасли, городской среды.

«Это те драйверы, от которых зависит развитие экономики в целом. И у Томской области есть своя специфика. Уверен, что по итогам сегодняшней встречи мы наметим те направления совместной работы, которые дадут свой результат для развития региона», — сказал Владимир Мазур.

Теги: максим решетников, владимир мазур, промышленные потенциал, минэкономразвития


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