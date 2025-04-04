Депутат думы Югры признан виновным в сокрытии вида на жительства в Евросоюзе

Мировой суд Мегиона признал виновным по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве) депутата думы Югры Алексея Андреева в сокрытии вида на жительство в Евросоюзе (Италия), сообщают "ПиГ".

Андрееву назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Канал сообщает, что сам политик называл дело "сфабрикованным", заявляя, что вид на жительство в Италии у него истек несколько лет назад. Весной 2024 года он подавал заявление о сложении полномочий, однако впоследствии отозвал заявление.