Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президента

Конституционный суд Республики Корея единогласно подтвердил импичмент президента Юн Сок Ёля. Он окончательно отстранен от власти, пишет ТАСС.

Судьи пришли к выводу, что для введения военного положения в стране не было законных оснований. Конституция позволяет сделать это в случае войны, вооруженного конфликта или других чрезвычайных ситуаций национального масштаба.

Кроме того, по мнению судей, Юн Сок Ёль нарушил закон, отправив военных в парламент, тем самым используя их в политических целях.

Напомним, в декабре 2024 года Демократическая партия отказалась согласовать бюджет, инициировала расследования коррупционных дел против президента, также готовился импичмент против людей президента в правительстве. В ответ президент Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение, чтобы "искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок".

3 декабря здание парламента было заблокировано военными, однако Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала за отмену военного положения. Военные покинули парламент, опасаясь дальнейших обвинений в мятеже. Президент Южной Кореи сообщил, что на заседании кабмина отменит военное положение.

4 декабря министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен взял на себя ответственность за хаос, вызванный введением чрезвычайного военного положения и подал президенту заявление об отставке. В тот же день шесть оппозиционных политических партий Южной Кореи подали ходатайство об импичменте президента Юн Сок Ëля.