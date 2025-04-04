Shot: Уфимцу, пострадавшему от бездомной собаки, якобы не хватило препарата от бешенства

Жителя Уфы покусала бездомная собака. Позже в больнице выяснилось, что пострадавшему якобы не хватило препарата от бешенства.

Нападение случилась вечером 13 марта. Искусанный собакой парень сразу обратился в травмпункт, где ему ввели вакцину. Всего прививку надо ставить пять-шесть раз строго по расписанию. Четвёртый укол надо было делать в конце марта. Приехав в клинику, пациент якобы выяснил, что препарата в травмпункте не оказалось.

Начался экстренный поиск вакцины, в том числе в частных клиниках. После долгих скитаний немного препарата нашли в городской клинической больнице, где искусанному уфимцу и сделали укол, пишет Shot.