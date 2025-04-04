Уральские энергетики уже начали подготовку к следующей зиме

Главные инженеры подразделений компании "Россети Урал" обсудили подготовку к следующей зиме. Совещание прошло на базе учебного центра компании.

Генеральный директор "Россети Урал" Дмитрий Воденников отметил, что начинается период ремонтов и подготовки сетей к холодному сезону 2025-2026 гг.

"Едва завершив работу в период зимних максимумов, мы с вами начинаем готовиться к новому отопительному периоду. При этом существующие погодные условия, малое количества снега и низкий уровень воды в реках в регионах присутствия могут спровоцировать ранние лесные пожары. К этому мы тоже должны быть готовы, учесть все возможные риски и не допустить технологических нарушений в работе электросетевой инфраструктуры", – отметил Дмитрий Воденников. "Я уверен, что сегодняшняя встреча будет продуктивной и полезной для всех участников. Держим в фокусе внимания вопросы по модернизации энергообъектов, активно развивающиеся территории вблизи городов-миллионников. Задачи у нас амбиционные, и я уверен, что командная работа позволит их решить", – добавил генеральный директор "Россети Урал".

Первый заместитель генерального директора – главный инженер "Россети Урал" Владимир Рябушев подвел итоги 2024 года по выполнению программы технического обслуживания и ремонтов оборудования (ТОиР). Так, в прошлом году на программу ТОиР "Россети Урал" направили порядка 7,8 млрд рублей. Энергетики выполнили расчистку трасс воздушных линий в объеме около 10,5 тысяч гектар, заменили 266 км грозотроса, 111,5 тысяч изоляторов на ВЛ, 15,6 тысяч опор. Провели ремонт 34 силовых трансформаторов, 1629 выключателей и 1874 разъединителей. Выполнен ремонт 1466 трансформаторных подстанций 6-20/0,4 кВ. В этом году на эти цели будет направлено более 7,8 млрд рублей.

В целом в 2024 году специалисты компании заменили 28 силовых трансформаторов на 22 подстанциях 35-110 кВ, прирост установленной мощности составил 140,4 МВА. В этом году планируется заменить 17 трансформаторов на 15 подстанциях 35-110 кВ, прирост мощности составит 110,4 МВА.

Для дополнительного контроля параметров качества поставляемой электроэнергии специалисты "Россети Урал" расширяют использование функционала интеллектуальных приборов учета (ИПУ). Речь идет о внедрении системы мониторинга уровня напряжения путем удаленного опроса приборов учета. Всего в зоне ответственности "Россети Урал" порядка 400 тысяч ИПУ могут передавать необходимые сведения о качестве электроэнергии. Внедрение системы мониторинга позволяет специалистам компании понимать тренды потребления электроэнергии, выявлять факторы изменения режимов работы оборудования, оптимально распределять нагрузку и снижать затраты.

Отметим, что сотрудники "Россети Урал" продолжают наращивать объемы производства работ без снятия напряжения на энергообъектах распределительного электросетевого комплекса. Всего в контуре компании данный метод применяют более 50 бригад. В 2024 году на объектах до 1000 В выполнено порядка 7 тысяч работ под напряжением без отключения клиентов, а также около 100 работ на энергообъектах 6-10 кВ. В этом году планируется выполнить порядка 500 работ на объектах 6-10 кВ и порядка 7,5 тысяч работ на объектах до 1000 В.

В рамках работы по повышению наблюдаемости и управляемости сетью на базе учебного центра "Россети Урал" завершается создание специализированного полигона высокоавтоматизированной подстанции (сокращенно – полигон ВАПС). На полигоне ВАПС представлены устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) от ведущих российских производителей, аттестованных в Группе "Россети". Здесь сотрудники подразделений РЗА, АСУ ТП и ОТУ будут отрабатывать новые технические решения, повышать свою квалификацию, готовиться к соревнованиям профмастерства. Сейчас на полигоне ВАПС завершаются пусконаладочные работы.

В середине этого года стартует проект по переводу на отечественную платформу системы управления производственными активами (СУПА). Это позволит не только выполнить требования по импортозамещению неотечественного программного обеспечения, но и обеспечит потребности в автоматизации процессов в работе технического блока компании, в том числе формирование и реализацию программы ТОиР с применением рискориентированного подхода и выполнения ремонтов по техническому состоянию.

"Ключевые задачи на 2025 год – это, прежде всего, повышение надежности и качества электроснабжения наших клиентов. Кроме того, важнейшими направлениями работы остается реализация программ повышения квалификации персонала, повышение эффективности и оптимизация загрузки силового оборудования", – отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер "Россети Урал" Владимир Рябушев.