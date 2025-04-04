Shot: Взрывы прогремели ночью на окраине Таганрога

Несколько взрывов прогремели на окраине Таганрога прошедшей ночью, пишет Shot.

По словам местных жителей, около 3 часов ночи было слышно пять взрывов на окраине города. Также громкие звуки слышали жители села Натальевка и Дмитриадовка, пишет телеграм-канал.

Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, силы ПВО отразили воздушную атаку в Неклиновском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.

Напомним, 1 апреля ВСУ атаковали Таганрог дронами-камикадзе. Из-за атаки произошли возгорания в девятиэтажном доме и возле семиэтажного дома. К медикам обратились два человека с ожогами и порезами. В Таганроге был введен режим ЧС.