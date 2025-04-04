Трамп высказался о приговоре Ле Пен

Президент США Дональд Трамп высказался о приговоре Марин Ле Пен.

Трамп не согласился с приговором Ле Пен. По его мнению, вся её вина заключалась в "бухгалтерской ошибке", о которой Ле Пен не знала, пишет РИА Новости.

Ле Пен и ещё восемь членов её партии (по совместительству – депутатов Европарламента) были признаны виновными в растрате более чем €4,6 млн из бюджета Евросоюза. Их обвиняли в заключении фиктивных контрактов в пользу партии. Ле Пен приговорили к двум годам условно, ещё два она должна провести в браслете под домашним арестом. Также она должна выплатить штраф в €100 тыс. Самый болезненный для неё пункт приговора – политик не сможет участвовать в выборах на протяжении пяти лет. Это лишает её возможности баллотироваться в президенты Франции в 2027 г.