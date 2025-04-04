Зеленский признал, что по территориям придется пойти на уступки

Зеленский признал, что "компромисс" по территориям, вернувшимся в Россию, неизбежен. Об этом он сказал между делом на встрече с предпринимателями Черниговской области.

"Если можно сделать так, чтобы найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий произошло со временем дипломатическим путем, я думаю, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь", – очень обтекаемо сказал он.

При этом он заверил, что Киев никогда ничего не признает официально. Однако и сказанное резко отличается от того, что он говорил раньше, - что Украина будет воевать до "границ 1991 года".

Как писал The Independent со ссылкой на источники среди украинских чиновников, в Киеве уже смирились с тем, что потеряли территории; упираться будут только за Херсон и Запорожье.

Еще в конце 2024 года американская социологическая служба Gallup получила данные, что 52% населения Украины выступает за мирное завершение военного конфликта путем отказа от территориальных претензий. Это вдвое выше, чем было годом ранее.

По данным телеграм-канала "Легитимный", недавно прошел закрытый социологический опрос, который показал, что 76% украинцев хотят мира даже при условии потери территорий. Продолжения боевых действий хотят только те, кто живет за границей, - таковых 70%. При этом только каждый четвертый уехавший готов вернутся на Украину после мирного соглашения.