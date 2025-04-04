СК возбудил дело после смертельного ЧП на шахте в Североуральске

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смертельного ЧП, которое произошло на шахте в Североуральске.

Поздним вечером 2 апреля в шахте "Ново-Кальинская" (входит в АО "СУБР", которое принадлежит "Русалу") в поселке Калья города Североуральска случился обвал горной породы на отметке 1010 метров. Пострадал горнорабочий очистного забоя, от полученных травм он скончался. После этого свои проверки организовали СКР и прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, по итогам проверки возбуждено уголовное дело. Речь идет о части 2 статьи 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека". Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее в АО "СУБР" назвали причину трагедии на шахте в Североуральске.