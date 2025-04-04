Частоты 5G могут уйти с молотка в 2025 году

Минцифры прорабатывает аукцион по продаже права на использование частот для 5G в РФ.

Это может произойти в текущем году. На торги будут выставлены частоты в диапазоне 4,8–4,99 ГГц. Власти надеются выручить за них не менее 50 млрд руб. Возможные торги за частоты станут первой масштабной распродажей такого ресурса в истории страны. Это может ускорить развитие 5G в РФ, но в целом целесообразность огромных трат на него под вопросом — как заработать на нем, не понимают пока связисты нигде в мире. Кроме того, как говорят эксперты, возможности, которые открывает использование связи пятого поколения, вполне закрывают сейчас LTE.

Против использования 4,8–4,99 ГГц, в свою очередь, неоднократно возражали операторы. По их мнению, покрыть страну 5G с помощью 4,8–4,99 ГГц будет дороже, чем при использовании 3,4–3,8 ГГц, к тому же более высокий диапазон поддерживает гораздо меньше телефонов.

Власти уже несколько лет называют его единственно возможным для массового покрытия России сотовой связью пятого поколения: оптимальные с точки зрения связистов частоты 3,4–3,8 ГГц в РФ уже заняты средствами связи других структур, в том числе силовых, а 5G в более высоких диапазонах не может обеспечить широкого покрытия населенных пунктов, сообщают "Известия".