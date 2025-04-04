Трамп заявил о готовности Путина и Зеленского к сделке по конфликту

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский готовы заключить сделку в рамках мирного урегулирования конфликта.

Об этом сообщил журналистам президент США Дональд Трамп. По его словам, недавно ему удалось поговорить с Зеленским, "разговор прошел хорошо".

Президент Украины якобы выразил готовность к диалогу. "И считаю, что президент Путин готов заключить сделку, и тогда и остановим убийства тысяч молодых людей каждую неделю", — указал глава Белого дома.

Ранее стало известно, что высокопоставленные чиновники из администрации президента США Дональда Трампа считают, что перемирие на Украине вряд ли будет достигнуто в ближайшие месяцы. В Белом доме разрабатывают новые планы давления, как на Киев, так и на Москву.