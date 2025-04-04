Четверть образцов сливочного масла оказалась некачественной

Россельхознадзор провел лабораторные исследования проб молока и молочной продукции.

Как оказалось, 13,09% из них не соответствовали составу, который заявляли производители. Было отобрано 10 тыс. 199 образцов продукции. Больше всего фальсификата — в 24,82% проб — у сливочного масла. Далее идут сыры (16,18%), творог (14,40%), сухое молоко (13,24%) и сметана (11,22%).

Большая доля пришлась на российских производителей — у 15,37% из 8 тыс. 648 образцов состав отличался от заявленного. Ведомство отмечает, что в целом по итогам прошлого года по сравнению с 2023 годом доля такой молочной продукции выросла с 12,04 до 13,9%.

Самые частые нарушения, это несоответствие массовой доли жира, фальсификация молока жирами немолочного происхождения, присутствие крахмала, соды, пищевых добавок и органических кислот, не заявленных в составе. Кроме того, Россельхознадзор выявлял в продукции запрещенную к использованию в РФ микробную трансглютаминазу, сообщают "Известия".

Ранее Генеральная прокуратура России поручила региональным подразделениям провести проверку сообщений об использовании производителями продуктов питания запрещенной в стране добавки — трансглютаминазы. Запрещенная добавка - микробная трансглютаминаза (мТГ). Ее используют для увеличения объема продуктов. В народе ее называют "мясным клеем", так как она способна соединить несоединимые пищевые белки, в 10 раз сократить цикл изготовления и, таким образом, снизить себестоимость продукции.