Дмитриев: На встрече в Вашингтоне обсуждались экономика и редкоземельные металлы

Со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом во время встречи в Вашингтоне обсуждалась тема редкоземельных металлов.

Об этом заявил журналистам генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По его словам, стороны также обсуждали возможные взаимодействия в Арктике, а также сотрудничество в различных других секторах, "где мы можем строить созидательные и позитивные отношения".

Отдельно он отметил, что введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины против большинства стран мира не коснулись России.

Отмечается желание многих кампаний из США вернуться в РФ и продолжить вести бизнес. Спецпредставитель президента указал, что американские компании "хотят занять те ниши, из которых ушли европейские компании". Подобные переговоры могут привести к существенным улучшениям российско-американских отношений.

Дмитриев подчеркнул, что идет работа над восстановлением прямого авиасообщения между Россией и США, сообщают "Известия".

Компании из США потеряли около 300 млрд долларов, покинув Россию. По словам Дмитриева, санкции против Москвы могут быть сняты, когда американские компании захотят вернуться назад.