04 Апреля 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Зафиксирована рекордная просрочка россиян по ипотеке

Просроченная задолженность граждан России по ипотечному кредитованию на начало февраля достигла 100,6 млрд руб. (накопленным итогом).

Это произошло впервые и стало рекордом. Всего за месяц показатель вырос на 5,7 млрд, говорится в материалах Банка России. При этом общий объем  ипотечных займов снижался. С начала 2025 года он упал на 108 млрд и на начало февраля составил 19 трлн.

В ипотечном портфеле растут просроченная задолженность и число реструктуризаций. По данным регулятора, это связано с "вызреванием" поколений кредитов, выданных во второй половине 2023 года и первой половине прошлого года по массовой льготной ипотечной программе. Тогда был ажиотажный спрос, однако не все заемщики рассчитали свои силы.

Этой зимой, когда ставка достигла пика, многие из них начали выходить в просрочку. Еще одна причина роста просрочки в ипотеке — это высокие темпы инфляции в стране и стагнация реальных доходов населения, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что высокие ипотечные ставки (которые сохраняются следом за ключевой ставкой ЦБ) могут стать причиной сокращения новых проектов по строительству жилья в 2026 году. До такой степени, что на рынке возникнет дефицит предложения жилой недвижимости и, как следствие, - рост цен.

Теги: ипотека, жилье, просрочка, ЦБ РФ


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