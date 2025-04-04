Дмитриев: Американские компании потеряли около 300 млрд долларов, уйдя из России

Компании из США потеряли около 300 млрд долларов, покинув Россию.

Как сообщил в эфире телеканала Fox News глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, санкции против Москвы могут быть сняты, когда американские компании захотят вернуться назад.

Дмитриев отметил, что РФ не выдвигает никаких предварительных условий в этом вопросе и не просит о смягчении ограничительных мер.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что в Россию смогут вернуться только те иностранные компании, которые не выделяли деньги Вооруженным силам Украины. По его словам, сначала нужно установить общие критерии для всех, а затем уже решать индивидуально.