ВСУ безуспешно пытаются контратаковать в Харьковской области

Вооруженные силы Украины безуспешно пытаются контратаковать в Харьковской области.

Как заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев, бои продолжаются на всех участках. При этом на оккупированной части области противник занимается мародерством. Украинские военные выносят все, что могут, из пустующих квартир, а также насильно выгоняют людей из их домов.

"Гражданские объекты подвергаются постоянным обстрелам, разрушаются дома людей", — указал Ганчев.

Ранее стало известно, что около 300 украинских военных заблокированы в мужском монастыре в Курской области.