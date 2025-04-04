Европа запросила у США гиперзвуковые ракеты большой дальности

Страны Европы запросили размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет.

Как заявил командующий европейским командованием США и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Кристофер Каволи, речь идет о гиперзвуковых ракетах большой дальности. Специальная группа в Минобороны США по дальнобойным вооружениям располагает несколькими подобными системами в разных видах вооруженных сил.

По словам Каволи, нужно использовать выход из договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией на всех возможных направлениях. Решение Вашингтона о прекращении участия в ДРСМД в феврале 2019 года главком назвал верным, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что США собираются воссоздать в Европе знаменитое 56-е командование полевой артиллерии, которое во времена холодной войны эксплуатировало беспокоившие советское руководство ядерные ракеты Pershing II, развернутые в ФРГ.