Путин встретился Оливером Стоуном

Президент России Владимир Путин провел встречу с американским режиссером Оливером Стоуном.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, Владимир Путин и Оливер Стоун встретились на просветительском форуме "Знание. Первые", где обсудили историю и современную роль России. Американский режиссер заявил, что отношение к России на Западе "никогда не было таким плохим" из-за пропаганды. Он выразил надежду на достижение соглашения по сокращению ядерных арсеналов между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

Во время встречи Путин по-английски ответил Оливеру Стоуну, что у него все хорошо, и добавил: "Уважаемый мистер Стоун, очень рад вас видеть" на русском языке.

Ранее стало известно о приезде Оливера Стоуна в Россию в преддверии Дня Победы. Совместное фото с режиссером опубликовал в своем Telegram-канале глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который в последнее время выступает как глава неформальной дипломатии Кремля.

Стоун неоднократно бывал в России, снял несколько документальных фильмов о Владимире Путине, российско-украинских отношениях.

В мае 2023 года в интервью The Guardian Оливер Стоун, отвечая на вопрос, изменилось ли его отношение к президенту России после последних событий, заметил: "Россия отлично справляется с ядерной энергетикой… Путин — великий лидер для своей страны, и народ его любит".