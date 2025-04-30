В рамках экофестиваля в реки Астраханской области выпустили молодь сазана

Акция выпуска молоди сазанов прошла в рамках экологического фестиваля, который состоялся на открытой площадке Дома культуры в Камызякском районе Астраханской области. Мероприятие объединило сотни участников, среди которых эковолонтеры и школьники, участники районного молодежного движения, активисты «Единой России», студенты сельскохозяйственного колледжа.

Центральным событием фестиваля стал выпуск рыбной молоди сазана в реку Кизань. Акция в рамках экопроекта «Спаси рыбку» автономной некоммерческой организации «Открытый Каспий» проводится в районе уже в четвертый раз. Эковолонтеры и представители проекта выпустили в естественную среду обитания почти пятнадцать тысяч рыбной молоди.

В рамках фестиваля в торжественной обстановке пополнились ряды школьных экологических отрядов. Глава района Михаил Черкасов и председатель районного Совета депутатов Олег Криванчиков вручили отличительные знаки «Юннатов Первых» – зеленые галстуки, удостоверения и значки – учащимся Лицея №1.