Ремонт детсада по нацпроекту ведется в селе Началово Астраханской области

Капитальный ремонт дошкольного учреждения на 280 мест в селе Началово Приволжского района Астраханской области стартовал в рамках нацпроекта «Семья» и народной программы партии «Единая Россия». В ходе реконструкции обновят внутреннюю и внешнюю части здания детсада «Тополёк». Из федерального бюджета на эти цели выделено более 58 миллионов рублей. Помимо этого в учреждении появится новая мебель и современное оборудование.

На сегодняшний день специалисты завершили демонтажные работы и установку окон. В ближайшее время планируется провести стяжку полов и модернизацию инженерных сетей. Ремонт идет по графику, отставаний нет. На объекте задействовано 16 человек, но по мере расширения фронта работ количество специалистов будет увеличено. Сдача детского сада запланирована на осень этого года, сообщил представитель подрядной организации.

Помимо капитального ремонта здания, в дошкольном учреждении будет полностью обновлена прилегающая территория. За счёт местного бюджета здесь проведут озеленение, заменят забор, обновят беседки, игровую и спортивную площадки, а также разместят песочницы.

Детский сад «Тополёк» – важный социальный объект. Здесь функционируют две ясельные группы, куда принимают малышей с двух лет. После ремонта учреждение станет ещё более комфортным, современным и безопасным. Сейчас 260 воспитанников временно распределены по другим детским садам района.