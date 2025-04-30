30 Апреля 2025
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астрахани состоялась встреча специалистов минэкономразвития с представителями туристической отрасли

В Астрахани состоялась встреча специалистов минэкономразвития с экскурсоводами, гидами и гидами-переводчиками, посвященная вопросам организации экскурсионных услуг.

Также были вручены идентификационные нагрудные карточки экскурсоводам, которые успешно сдали квалификационный экзамен, подтвердили свою квалификацию и показали высокий уровень знаний историко-культурного и туристского потенциала не только по Астраханской области, но и Республики Калмыкия.

Как отметила заместитель министра Лейсан Шафикова, в начале года вступили в силу новые поправки в основной закон о туризме и другие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в сфере оказания экскурсионных услуг.

С 1 марта 2025 года экскурсовод (гид) и гид-переводчик вправе оказывать услуги только при условии прохождения ими аттестации. Экскурсоводы и гиды-переводчики обязаны проходить плановое подтверждение соответствия требованиям, предусмотренным Федеральным законом, и специальным требованиям к экскурсоводам, гидам-переводчикам один раз в пять лет.

В ходе встречи представителей туристической отрасли со специалистами минэкономразвития Астраханской области обсудили, как правильно организовать экскурсионную деятельность и правила оказания экскурсионных услуг.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Специалисты минэкономразвития напомнили о том, что экскурсоводы и гиды-переводчики при оказании услуг должны соблюдать правила оказания экскурсионных услуг, в том числе иметь нагрудную идентификационную карточку, доступную для всеобщего обозрения.

Административная ответственность за оказание услуг экскурсовода лицом, не имеющим аттестации, вскоре появится в КоАП. Совершение данного административного правонарушения повлечет предупреждение или наложение административного штрафа.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Кроме того, в рамках совещания специалисты туристско-информационного центра рассказали о новых возможностях для экскурсоводов по размещению экскурсионных предложений на туристической платформе Астраханской области «VizitAstra», что позволяет расширять аудиторию и привлекать больше туристов в регион.

Теги: туристические услуги, гиды, экскурсоводы,


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